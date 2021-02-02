В Харькове ожидаются шквалы и аномальное тепло
Об этом сообщили в местном гидрометцентре.
2 февраля ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, на дорогах - гололед, температура днем местами может достигать до плюс 8 градусов.
По данным синоптиков, весь февраль в Харьковской области будет теплее нормы с большим количеством осадков в виде дождя и снега.
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Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.
Об этом сообщили в телеграм-канале "Веха".
"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.
К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".
Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.
Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".