В Харькове ожидаются шквалы и аномальное тепло

Об этом сообщили в местном гидрометцентре.

2 февраля ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, на дорогах - гололед, температура днем местами может достигать до плюс 8 градусов.

По данным синоптиков, весь февраль в Харьковской области будет теплее нормы с большим количеством осадков в виде дождя и снега.

Ранее мы писали, что в Харькове вероятно произошел прорыв теплотрассы.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Веха".

"Прорыв отопления или горячей воды на Маршала Бажанова. Заливает улицу кипятком. Ехать невозможно. Разве что на ощупь, как в хорроре", - говорится в сообщении.

К слову, пьяные "покатушки" закончились трагедией для прохожих, видео: "Выпивали в боулинге и поехали кататься".

Как сообщала Politeka, харьковская маршрутка вспыхнула как спичка, все выгорело дотла: детали и кадры ЧП.

Также Politeka писала, что стрельба на Московском проспекте подняла на ноги город, видео: "Это разборка Харьковская".