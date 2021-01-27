На Харківщині побилися депутати міської ради Ізюма
Бійка обранців сталася на другій годині сесії і транслювалася в прямому ефірі, передає glavcom.
Одного з депутатів кілька разів вдарили в голову і два рази звалили з ніг.
На відео видно, як депутат підійшов до колеги, направивши на нього смартфон.
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Той піднявся з місця і спробував вдарити колегу, але отримав удар в голову і впав.
Потім конфліктуючі сторони перемістилися в президію.
Бійка супроводжувалася нецензурною лайкою.
Спочатку мер Ізюма намагався заспокоїти депутатів, але його спроби були марними. Тому він пішов розбороняти депутатів і сам був повалений на підлогу.
Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".
У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".