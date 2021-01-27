На Харківщині побилися депутати міської ради Ізюма

Бійка обранців сталася на другій годині сесії і транслювалася в прямому ефірі, передає glavcom.

Одного з депутатів кілька разів вдарили в голову і два рази звалили з ніг.

На відео видно, як депутат підійшов до колеги, направивши на нього смартфон.

Той піднявся з місця і спробував вдарити колегу, але отримав удар в голову і впав.

Потім конфліктуючі сторони перемістилися в президію.

Бійка супроводжувалася нецензурною лайкою.

Спочатку мер Ізюма намагався заспокоїти депутатів, але його спроби були марними. Тому він пішов розбороняти депутатів і сам був повалений на підлогу.

Раніше ми писали, що в Харкові провели автомобільний флешмоб в пам'ять про Геннадія Кернеса.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Автомобільний флешмоб пройшов увечері, 24 січня, на парковці біля стадіону "Металіст".

У заході взяли участь близько 900 автомобілів, які вишикувалися у формі латинської літери "V" — символу перемоги, яким часто за життя користувався харківський мер.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

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