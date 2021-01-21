У Харкові загорівся двоповерховий житловий будинок, попередньо - переобладнаний під будинок престарілих

Станом на 15:50 на місці пожежі за адресою: вул.Нижня Гієвська, 150Б виявлені тіла 15 осіб, ще 11 постраждали. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Як уточнили жрналісти Страна, будинок престарілих, який згорів у Харкові, називався "Золотий час". Це приватна установа, яка також надавала послуги хоспісу.

З'явилася інформація про постраждалих під час пожежі в хоспісі. Станом на 16:45 медики швидкої допомоги одного пацієнта з отруєнням чадним газом доставили в Харківську клінічну лікарню №2. Ще одного потерпілого з опіками доставили в Харківську "швидку". Двох людей без травм передали лікарям до Харківської багатопрофільної лікарні №17.

Директор Харківського обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага заявив, що будинок престарілих працював неофіційно.

"Такої установи, щоб за цією адресою було зареєстровано, в жодному реєстрі Харківської області не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі: ні приватного, ні державного, ні комунального", – підкреслив він.

На трагедію вже відреагував президент України Володимир Зеленський, відповідне повідомлення з'явилося в Telegram-каналі Zelenskiy/Official.

Глава держави доручив Кабміну негайно розібратися в ситуації. Він також заявив про негайне створення Державної комісії для з'ясування причин трагедії та напрацювання механізмів запобігання такому в майбутньому.

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