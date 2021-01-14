В Харківську область йдуть сильні морози

Про це повідомили в прес-службі Харківського регіонального центру гідрометеорології, передає newsroom.

За словами синоптиків 15 січня, в Харківській області буде хмарна погода з проясненнями. Стовпчик термометра протягом доби буде показувати 4-9° морозу. Очікується невеликий сніг.

Вихідні на території регіону почнуться з помітного похолодання, температура повітря з ранку знизиться до 11-16° морозу. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки 13-18° нижче нуля.

У неділю, 17 січня, похолодання посилиться. Вдень температура повітря опуститься до 14-19°, вночі — 17-22° нижче нуля. Протягом дня в області буде хмарно і без опадів.

18 січня, в регіоні буде хмарно. За інформацією фахівців Гідрометцентру, стовпчик термометра показуватиме 14-19° морозу вдень і 19-24° — вночі.

Нагадаємо, що в Україні 16 січня вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову.

Працівники магазинів, банків або АЗС можуть обслуговувати клієнта іншою мовою тільки на його прохання.

Порушникам спочатку мають оголосити попередження. За повторне порушення-можуть накласти штраф до 6800 гривень. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів, що ця норма стосується таких сфер:

торгівлі (Супермаркети, магазини, АЗС),

культури (бібліотеки ,музеї),

освіти (гуртки),

спорту (секції),

здоров'я (діагностичні центри, лабораторії).

"Мені здається, ніяких трагедій з приводу цього переходу немає і навряд чи вони відбудуться", - сказав він.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".