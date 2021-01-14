В Харьковскую область идут сильные морозы

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского регионального центра гидрометеорологии, передает newsroom.

По словам синоптиков 15 января, в Харьковской области будет облачная погода с прояснениями. Столбик термометра на протяжении суток будет показывать 4-9° мороза. Ожидается небольшой снег.

Выходные на территории региона начнутся с заметного похолодания, температура воздуха с утра понизится до 11-16° мороза. Ночью столбик термометра опустится до отметки 13-18° ниже нуля.

В воскресенье, 17 января, похолодание усилится. Днем температура воздуха опустится до 14-19°, ночью — 17-22° ниже нуля. На протяжении дня в области будет облачно и без осадков.

18 января, в регионе будет облачно. По информации специалистов гидрометцентра, столбик термометра будет показывать 14-19° мороза днем и 19-24° — ночью.

Напомним, что в Украине 16 января вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

Работники магазинов, банков или АЗС могут обслуживать клиента на другом языке только по его просьбе.

Нарушителям сначала должны объявить предупреждение. За повторное нарушение-могут наложить штраф до 6800 гривен. Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал, что эта норма касается таких сфер:

торговли (супермаркеты, магазины, АЗС),

культуры (библиотеки, музеи),

образования (кружки),

спорта (секции),

здоровье (диагностические центры, лаборатории).

"Мне кажется, никаких трагедий по поводу этого перехода нет и вряд ли они произойдут", - сказал он.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".