У Харківській міськраді обговорюють варіанти увічнення пам'яті Геннадія Кернеса

Щоб надати меру звання Почесного громадянина Харкова, планують внести зміни до відповідного положення.

Про це сказав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, передає "Суспільне".

"Є пропозиція, щоб Геннадій Адольфович став почесним громадянином міста Харкова посмертно, але для цього потрібно внести певні положення в наші регламентуючі документи", — сказав Терехов.

Йдеться про Положення про звання "Почесний громадянин міста Харкова", п.1.4 якого виключає присвоєння звання посмертно, так як звання присвоюється лише один раз за життя і є довічним.

"Що стосується Почесного громадянина, я думаю, що ми внесемо цю пропозицію, у нас є час до травня. Але для цього ми повинні внести певні зміни до Положення про Почесних громадян міста Харкова, це теж буде зроблено. Ми будемо діяти поступово", - резюмував Терехов.

Раніше ми писали, що Геннадій Кернес помер від ускладнень китайського вірусу в берлінській клініці "Шаріте".

Мер Харкова лікувався від COVID - 19 в Німеччині з вересня. Друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що лікарі вже збиралися виписувати мера, так як він йшов на поправку.

"Вранці зателефонувала дружина Кернеса, сказала, що її викликали в лікарню вночі. Вночі мій друг пішов з життя, людина, з яким ми дружили 30 років, ми не просто знайомі. Все в шоці, звичайно. Але це життя, що робити", - розповів Фукс.

Бізнесмен розповів, що смерть Кернеса стала для нього несподіванкою - мер йшов на поправку, але тут вірус дав ускладнення на нирки. "Причому дуже дивно все. Він був у дуже хорошому стані, вже лікарі хотіли відправляти його, але ускладнення дало на нирки, і коли нирки перестали працювати, вже ситуація змінилася. Треба далі жити...",- сказав Фукс.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

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