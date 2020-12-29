В Харьковском горсовете обсуждают варианты увековечения памяти Геннадия Кернеса

Чтобы предоставить мэру звание Почетного гражданина Харькова, планируют внести изменения в соответствующее положение.

Об этом сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, передает "Суспільне".

"Есть предложение, чтобы Геннадий Адольфович стал Почетным гражданином города Харькова посмертно, но для этого нужно внести определенные положения в наши регламентирующие документы", — сказал Терехов.

Речь идет о Положении о звании "Почетный гражданин города Харькова", п. 1.4 которого исключает присвоение звания посмертно, так как звание присваивается лишь один раз за жизнь и является пожизненным.

"Что касается Почетного гражданина, я думаю, что мы внесем это предложение, у нас есть время до мая. Но для этого мы должны внести определенные изменения в Положение о Почетных гражданах города Харькова, это тоже будет сделано. Мы будем действовать постепенно", — резюмировал Терехов.

Ранее мы писали, что Геннадий Кернес умер от осложнений китайского вируса в берлинской клинике "Шарите".

Мэр Харькова лечился от COVID-19 в Германии с сентября. Друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что врачи уже собирались выписывать мэра, так как он шел на поправку.

"Утром позвонила жена Кернеса, сказала, что ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни, человек, с которым мы дружили 30 лет, мы не просто знакомы. Все в шоке, конечно. Но это жизнь, что делать", - рассказал Фукс.

Бизнесмен рассказал, что смерть Кернеса стала для него неожиданностью - мэр шел на поправку, но тут вирус дал осложнение на почки. "Причем очень странно все. Он был в очень хорошем состоянии, уже врачи хотели отправлять его, но осложнения дало на почки, и когда почки перестали работать, уже ситуация изменилась. Надо дальше жить...", - сказал Фукс.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".