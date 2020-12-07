У Харкові діти влаштували небезпечні розваги

Про це повідомляють у Telegram-каналі "ХС Харків".

Компанія підлітків влаштувала небезпечні розваги на тонкому льоду, який ледь покрив водойму.

Троє дітей вирішили пограти на ледь замерзлому озері - вони бігали по льоду на середині водойми.

"Загін самогубців підкорює долю на тонкому льоду", – підписав фото автор публікації.

Раніше ми писали, що під Харковом Молодші класи не пускають до школи перед уроками - діти змушені мерзнути на вулиці.

Про це розповіла мама першокласниці Юлія Музика.

Дітей під школу привозить шкільний автобус о 7:45, тоді як школа відкривається о 8: 00. І учні змушені стояти під дверима 10-15 хвилин незважаючи на погоду.

"Старші класи йдуть нормально, а молодших вигнали на вулицю, посилаючись на те що за ними нікому дивитися і вони щось натвоять. На питання чому не можна поміняти розклад щоб їздив о восьмій, мені відповіли не подобається ходіть пішки. І це відповідь директора школи... Після цієї розмови мене не пустили в автобус, сказавши що з супроводом не можна. Хоча раніше нормально їздила і нічого. В автобусі їдуть вчителі і не зрозумілі взагалі люди. Як тільки приїжджають вчителі йдуть в школу, а діти на вулиці чекають", - розповідає мама Школярки. Школа знаходиться біля траси, паркану немає, діти стоять одні за ними ніхто не дивиться. Юлія боїться, що хтось їхатиме повз забере дитину, а камери на території школи також відсутні.

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