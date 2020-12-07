Жители Жихора теперь могут доехать в центр Харькова на троллейбусе
Начало работы маршрута - в 5:30 (Жихарь), окончание - 22:51, передает "Веха".
Путь следования троллейбусного маршрута:
В сторону разворотного круга «ул. Университетская»:
- Жихарь (ул. Кутаисская) - Симферопольское шоссе - Мерефянское шоссе - пр. Гагарина - ул. Вернадского - пер. Подольский - ул. Кузнечная - ул. Университетская;
В обратном направлении:
- ул. Университетская - ул. Кузнечная - пер. Лопатинский - пер. Соляниковский - пер. Подольский - ул. Вернадского - пр. Гагарина - Мерефянское шоссе - Симферопольское шоссе - Жихарь (ул. Кутаисская).
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Сейчас на маршруте курсируют 5 – 6 троллейбусов, но в случае необходимости могут пустить больше машин.
Ранее мы писали, что под Харьковом младшие классы не пускают в школу перед уроками - дети вынуждены мерзнуть на улице.
Об этом рассказала мама первокласницы Юлия Музыка.
Детей под школу привозит школьный автобус в 7:45, тогда как школа открывается в 8:00. И ученики вынуждены стоять под дверью 10-15 минут несмотря на погоду.
"Старшие классы идут нормально, а младших выгнали на улицу, ссылаясь на то что за ними некому смотреть и они что-то натвоят. На вопрос почему нельзя поменять расписание чтобы ездил в восемь, мне ответили не нравится ходите пешком. И это ответ директора школы... После этого разговора меня не пустили в автобус, сказав что с сопровождением нельзя. Хотя раньше нормально ездила и ничего. В автобусе едут учителя и не понятные вообще люди. Как только приезжают учителя уходят в школу, а дети на улице ждут", - рассказывает мама школьницы. Школа находится возле трассы, забора нет, дети стоят одни за ними никто не смотрит. Юлия боится, что кто-то будет ехать мимо заберет ребенка, а камеры на территории школы также отсутствуют.
Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".
Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.
Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".