У Кабміні розглядають можливість введення жорсткого карантину на новорічні свята

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко, передає "Город Х".

"Моя особиста думка-краще прогнозований локдаун, ніж тривала невизначеність. Тому я б запропонував, по-перше, запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят. Безумовно, уряд повинен допомогти всім, хто фінансово страждає в умовах безробіття. А, по-друге, відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад, в Зумі. Принаймні буде, що згадати", - заявив Олександр Ткаченко.

Раніше ми писали, що в громадському транспорті Харкова пасажири порушують правила карантину.

Телеграм-канал "Труха Харків" опублікував фото на якому видно, як пасажири не дотримуються соціальної дистанції: люди їдуть стоячи в транспорті, притискаючись один до одного.

Крім того на знімку видно, що не у всіх харків'ян медичні маски надіті правильно - Засоби захисту не прикривають ніс, а у одного молодого чоловіка, який випадково потрапив в кадр, маска на обличчі зовсім відсутня.

Як повідомляла Politeka, "нові" болячки нахлинули на харків'ян, кількість хворих зростає з кожним днем, з'явилися дані.

Додамо, що у Харкові "рейдери віджимають" у багатодітної сім'ї квартиру, деталі: "треба було вчасно віддавати кредит"

Нагадаємо також, що харків'янин накинувся на 92-річного батька з кулаками, злетілася поліція: все закінчилося трагічно.