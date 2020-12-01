В Кабмине рассматривают возможность введения жесткого карантина на новогодние праздники

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко, передает "Город Х".

«Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например, в зуме. По крайней мере будет, что вспомнить», - заявил Александр Ткаченко.

Ранее мы писали, что в общественном транспорте Харькова пассажиры нарушают правила карантина.

Телеграм-канал "Труха Харьков" опубликовал фото на котором видно, как пассажиры не соблюдают социальную дистанцию: люди едут стоя в транспорте, прижимаясь друг к другу.

Кроме того на снимке видно, что не у всех харьковчан медицинские маски надеты правильно - средства защиты не прикрывают нос, а у одного молодого человека, который случайно попал в кадр, маска на лице вовсе отсутствует.

Как сообщала Politeka, "новые" болячки нахлынули на харьковчан, количество заболевших растет с каждым днем, появились данные.

Добавим, что в Харькове "рейдеры отжимают" у многодетной семьи квартиру, детали: "Надо было вовремя отдавать кредит"

Напомним также, что харьковчанин набросился на 92-летнего отца с кулаками, слетелась полиция: все закончилось трагично.