З'явилася інформація про стан постраждалої дитини в аварії на острівці безпеки в Харкові

Десятирічний Артем Колесник, який отримав переломи обох ніг та інші травми під час аварії на проспекті Науки, поступово одужує.

Про це повідомив адвокат сім'ї потерпілих Ігор Черняк, пише "Суспільне".

Дитина успішно перенесла багатогодинну операцію в обласній клінічній травматологічній лікарні. Далі 10-річного хлопчика чекає тривала реабілітація.

"Операція пройшла вдало. Ми не писали про це відразу, треба було почекати, з'явиться температура - не з'явиться. Але, слава Богу, все нормально", - розповів Черняк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харкові водій влетів у натовп людей на пішохідному переході, влаштувавши моторошне ДТП "в стилі" Олени Зайцевої.

"Попередньо, троє постраждалих, загиблих немає. Серед постраждалих 10-річний хлопчик. Всі постраждалі у важкому стані", - говорилося в повідомленні.

Очевидці стверджують, водій, що збив людей, влаштував перегони з другом. Судячи з опублікованих роликів, порушник ПДР-чоловік східної зовнішності.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував чоловік, щодо якого вже є відкрита кримінальна справа.

Як повідомляла Politeka, харків'яни ополчилися проти порушників у метро, довелося зупиняти метро.

Додамо, що Харків чекають жорсткі обмеження, карантин був тільки розгойдуванням: що задумала влада.

Нагадаємо також, що харків'ян штрафуватимуть посеред вулиці, деталі нового рішення: за що і скільки доведеться платити.