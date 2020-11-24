Появилась информация о состоянии пострадавшего ребенка в аварии на островке безопасности в Харькове

Десятилетний Артем Колесник, который получил переломы обеих ног и другие травмы во время аварии на проспекте Науки, постепенно выздоравливает.

Об этом сообщил адвокат семьи потерпевших Игорь Черняк, пишет «Суспільне».

Ребенок успешно перенес многочасовую операцию в областной клинической травматологической больнице. Далее 10-летнего мальчика ждет длительная реабилитация.

«Операция прошла удачно. Мы не писали об этом сразу, надо было подождать, появится температура - не появится. Но, слава Богу, все нормально», - рассказал Черняк.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой.

«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорилось в сообщении.

Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности.

Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился человек, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.

Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.

Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.

Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.