Появилась информация о состоянии пострадавшего ребенка в аварии на островке безопасности в Харькове
Десятилетний Артем Колесник, который получил переломы обеих ног и другие травмы во время аварии на проспекте Науки, постепенно выздоравливает.
Об этом сообщил адвокат семьи потерпевших Игорь Черняк, пишет «Суспільне».
Ребенок успешно перенес многочасовую операцию в областной клинической травматологической больнице. Далее 10-летнего мальчика ждет длительная реабилитация.
Дефолт в Украине, эксперт предупредил, каким будет доллар и что делать с деньгами: "Желательно перевести в..."
Растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк: «Головка бо-бо»
"Невеста" Харламова подразнила своим пышным "искушением" в тесном купальнике: "О, какая женщина!"
Главный синоптик Украины предупредил о жестких морозах: "В Киеве уже..."
«Операция прошла удачно. Мы не писали об этом сразу, надо было подождать, появится температура - не появится. Но, слава Богу, все нормально», - рассказал Черняк.
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове водитель влетел в толпу людей на пешеходном переходе, устроив жуткое ДТП "в стиле" Алены Зайцевой.
«Предварительно, трое пострадавших, погибших нет. Среди пострадавших 10-летний мальчик. Все пострадавшие в тяжелом состоянии», - говорилось в сообщении.
Очевидцы утверждают, сбивший людей водитель устроил гонки с другом. Судя по опубликованным роликам, нарушитель ПДД – мужчина восточной внешности.
Позже выяснилось, что за рулем автомобиля находился человек, в отношении которого уже есть открытое уголовное дело.
Как сообщала Politeka, харьковчане ополчились против нарушителей в метро, пришлось останавливать метро.
Добавим, что Харьков ждут жесткие ограничения, карантин был только раскачкой: что задумала власть.
Напомним также, что харьковчан будут штрафовать посреди улицы, детали нового решения: за что и сколько придется платить.