На Харківщині зафіксували нові смерті від китайського вірусу

Такі дані опубліковані в системі моніторингу COVID-19 РНБО України, передає "В городе".

Станом на ранок 11 листопада в Харківській області зафіксували 44 948 випадків коронавірусу, з них 605— летальні. За минулу добу в Харківській області зафіксовано 11 смертей пацієнтів з коронавірусом. Одужали 12 037 осіб, хворіють — 32 306.

Раніше ми писали, що інтервали між поїздами в метро Харкова обурили жителів міста.

Поїзд доводиться чекати по 9 хвилин.

"Майже 9 хвилин очікування і" елекропоїзд прямує до станції Турбоатом і далі в депо". А потім ще 10 хвилин і ось уже натовп. А ми дивуємося звідки такі цифри в ранковій статистиці по коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

"Такі цифри за статистикою тому, що є такі ось .....не дуже розумні громадяни, яким "не по приколу" натягнути на свою морду маску і їхати мовчки. Зате потрібно повякать, щоб метро взагалі закрили, як у березні-травні", "головне, закрити кафе і клуби... там же корона особливо небезпечна... а після 22: 00 що й казати...", "люди дурні бл. щас вам закриють метро і ніде буде фоткати тупизм вночі.. будете на санках без інтервалів їздити.. Це суто моя особиста думка І я не наполягаю на своїй правоті..",- пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, харків'ян налякали "вічним" карантином: у МОЗ дали вичерпну відповідь.

Як повідомляла Politeka, харків'яни відреагували на слова соратників Кернеса, "правду довго будуть приховувати".

Також Politeka писала, що харків'яни прощаються з рідними, яких забрав Китайський вірус: "складно було змиритися з цим".