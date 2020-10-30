Харків витратить 30 мільйонів гривень на сіль

Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство з ремонту та будівництва автодоріг Харкова витратить 29 060 000 гривень на покупку дорожньої солі. Відповідний тендер 29 жовтня з'явився на Prozorro, передає Харків Today.

Такою сіллю взимку посипають дороги, щоб вони не були слизькими.

У документації говориться, що сіль повинна бути кам'яною, вищого гатунку, з протизлежувальною добавкою до 150 грам на тонну. Крупність-3. Всього планується закупити 20 тисяч тонн такої солі без упаковки.

Раніше ми писали, що в Харківському селищі Жихар пройшли протести проти пошуку сланцевого газу.

За словами жителів, раніше представники компанії пояснювали проведення робіт пошуком прісної води. Коли правда про наукові дослідження відкрилася, це викликало бурхливу реакцію місцевої громади.

"Харків і область себе повністю забезпечує газом!!!! Тільки де він для людей.... ні тому що у нас він еталонний висококалорійний і продається за кордон за дорого...а ми тут теж за дорого купуємо самий дерьмовий з усіх низькокалорійний + транспортування . ..і ще сланцевий газ зруйнує всю екосистему ...пропадуть верхні шари води.. і т .д...", "Сланцевий газ?!!! Пропала область! Тепер зжеруть разом з жителями і водою...",- пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

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