Харьков потратит 30 миллионов гривен на соль

Коммунальное подрядное специализированное предприятие по ремонту и строительству автодорог Харькова потратит 29 060 000 гривен на покупку дорожной соли. Соответствующий тендер 29 октября появился на Prozorro, передает Харьков Today.

Такой солью зимой посыпают дороги, чтобы они не были скользкими.

В документации говорится, что соль должна быть каменной, высшего сорта, с противослеживающей добавкой до 150 грамм на тонну. Крупность – 3. Всего планируется закупить 20 тысяч тонн такой соли без упаковки.

Ранее мы писали, что в Харьковском поселке Жихарь прошли протесты против поиска сланцевого газа.

По словам жителей, ранее представители компании объясняли проведение работ поиском пресной воды. Когда правда о научных исследованиях открылась, это вызвало бурную реакцию местной общины.

"Харьков и область себя полностью обеспечивает газом!!!! Только где он для людей.... нет потому что у нас он эталонный высококалорийный и продается за границу за дорого...а мы здесь тоже за дорого покупаем самый дерьмовый из всех низкокалорийный + транспортировку ...и ещё сланцевый газ разрушит всю экосистему ...пропадут верхние слои воды.. и т.д ...", "Сланцевый газ?!!! Пропала область! Теперь сожрут вместе с жителями и водой...",- пишут харьковчане в комментариях.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

Также Politeka писала, что харьковчане взбунтовались против беспредела в метро, "стоимость проезда увеличили...".