52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі за насильство над власною матір'ю

Мешканець села Велика Бабка Чугуївського району систематично знущався над своєю матір'ю.

Як передають у поліції, починаючи з листопада 2019 року 77-річна постраждала неодноразово скаржилася в поліцію на сина-тирана.

Чоловік регулярно скандалив, пиячив, погрожував матері, ображав її і принижував.

20 жовтня пенсіонерка в черговий раз звернулася до Чугуївського відділу поліції із заявою про насильство.

Поліцейські пообіцяли вжити заходів. За систематичні образи і приниження матері 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що збитки харківського метро з початку року становлять 228 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Харківський антикорупційний центр" з посиланням на дані порталу відкритих даних Харкова.

Збиток КП" Харківський метрополітен " за перше півріччя 2020 року був 210,4 млн.грн.

У лютому 2019 року, коли підвищували вартість проїзду в харківському метро з 5 до 8 гривень, міська влада запевняла, що Харківський метрополітен точно не буде таким збитковим, як раніше, а можливо і стане прибутковим.

До слова, вірус на Харківщині не щадить медиків, з'явилися моторошні дані: "підвищений ризик зараження і...".

Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині

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