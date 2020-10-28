52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы за насилие над собственной матерью

Житель села Великая Бабка Чугуевского района систематически издевался над своей матерью.

Как сообщили в полиции, начиная с ноября 2019 года 77-летняя пострадавшая неоднократно жаловалась в полицию на сына-тирана.

Мужчина регулярно скандалил, пьянствовал, угрожал матери, оскорблял ее и унижал.

20 октября пенсионерка в очередной раз обратилась в Чугуевский отдел полиции с заявлением о насилии.

Полицейские пообещали принять мер. За систематические обиды и унижения матери 52-летнему мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что убытки харьковского метро с начала года составляют 228 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на данные портала открытых данных Харькова.

Убыток КП "Харьковский метрополитен" за первое полугодие 2020 года был 210,4 млн. грн.

В феврале 2019 года, когда повышали стоимость проезда в харьковском метро с 5 до 8 гривен, городская власть уверяла, что харьковский метрополитен точно не будет таким убыточным, как раньше, а возможно и станет прибыльным.

К слову, вирус на Харьковщине не щадит медиков, появились жуткие данные: "повышенный риск заражения и...".

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.