У Харкові через пожежу в п'ятиповерховому будинку евакуювали шестеро людей

Увечері 26 жовтня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Данилевського, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На момент прибуття рятувальників у підвальному приміщенні, де знаходиться ПРИВАТНЕ швейне підприємство, горіли рулони з текстилем на площі 15 кв. м.

В результаті горіння утворилося сильне задимлення. Рятувальники локалізували пожежу та вивели на вулицю шестеро людей. Постраждалих немає.

Раніше ми писали, що у вантажівці з хурмою знайшли несподівану знахідку.

У пункті пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні зупинили вантажний автомобіль, в якому опинилися наркотики.

Про це повідомили в Слобожанській митній службі.

У фурі опинилися ящики з хурмою. Службовий пес, натренований на пошук наркотиків, "спрацював" за реєстраційним номером машини.

У схованці прикордонники знайшли поліетиленовий згорток з висушеною рослинною речовиною вагою 2,61 грама.

Таким чином чоловік порушив ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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