В Харькова из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали шесть человек
Вечером 26 октября к спасателям поступило сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Данилевского, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
На момент прибытия спасателей в подвальном помещении, где находится частное швейное предприятие, горели рулоны с текстилем на площади 15 кв. м.
В результате горения образовалось сильное задымление. Спасатели локализовали пожар и вывели на улицу шесть человек. Пострадавших нет.
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