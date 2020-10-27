В Харькова из-за пожара в пятиэтажном доме эвакуировали шесть человек

Вечером 26 октября к спасателям поступило сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Данилевского, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей в подвальном помещении, где находится частное швейное предприятие, горели рулоны с текстилем на площади 15 кв. м.

В результате горения образовалось сильное задымление. Спасатели локализовали пожар и вывели на улицу шесть человек. Пострадавших нет.

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Об этом сообщили в Слобожанской таможенной службе.

В фуре оказались ящики с хурмой. Служебный пес, натренированный на поиск наркотиков, "сработал" за регистрационным номером машины.

В тайнике пограничники нашли полиэтиленовый сверток с высушенным растительным веществом весом 2,61 грамма.

Таким образом мужчина нарушил ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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