Геннадій Кернес, який, ймовірно, в один тур стане знову стане мером Харкова, не зміг проголосувати на місцевих виборах

Про це в інтерв'ю журналістам розповів його заступник Ігор Терехов.

Зазначимо, що за результатами екзитполу, які були оприлюднені вчора, 25 жовтня, після закриття виборчих дільниць, Геннадій Кернес - беззаперечний лідер у Харкові.

Судячи з даних, які були озвучені в ефірі телеканалу Україна 24, на виборах кандидатуру Геннадія Кернеса підтримали 57,9% харків'ян. Також переможцем на виборах до місцевої ради стала партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" з результатом в 39,52%.

Сам же Геннадій Кернес, який зараз перебуває на лікуванні в Німеччині, пильно стежив за виборами, і це було вперше, коли політик не зміг проголосувати.

Його заступник Ігор Терехов попередив, що Кернес скоро повернеться в Україну і виступить перед харків'янами по телевізору.

"Все нормально. Абсолютно. Дуже хороша динаміка. Сьогодні немає вірусу. Залишкові явища в легенях, чому лікарі не хотіли, щоб він приїхав, припустимо, до виборів. Лікарі попросили дати ще трохи часу для реабілітації. Тому що це вірус. Він дав ускладнення на те поранення, яке було, і на легені дуже сильно. Тому сьогодні немає загрози життю. Немає загрози працездатності. Він розмовляв. Тому те, що зараз, що було під час виборчої кампанії, нас дуже сильно образило. Коли поширювалися на різних каналах різні фейкові новини про стан здоров'я. Не хочу сьогодні це коментувати", - продовжив його заступник, розповідаючи про стан здоров'я Кернеса.

Раніше у Геннадія Кернеса вже анонсували його швидке повернення в Україну.

Як запевняв його заступник Ігор Терехов, лікарі відзначають, що процес відновлення мера Харкова йде нормально, тому він скоро може повернутися в Україну.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня

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