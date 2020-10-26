Геннадий Кернес, который, вероятно, в один тур станет вновь станет мэром Харькова, не смог проголосовать на местных выборах

Об этом в интервью журналистам рассказал его заместитель Игорь Терехов.

Отметим, что по результатам экзитпола, которые были обнародованы вчера, 25 октября, после закрытия избирательных участков, Геннадий Кернес - безоговорочный лидер в Харькове.

Судя по данным, которые были озвучены в эфире телеканала Украина 24, на выборах кандидатуру Геннадия Кернеса поддержали 57,9% харьковчан. Также победителем на выборах в местный совет стала партия "Блок Кернеса - Успешный Харьков" с результатом в 39,52%.

Сам же Геннадий Кернес, который сейчас находится на лечении в Германии, пристально следил за выборами, и это было впервые, когда политик не смог проголосовать.

Его заместитель Игорь Терехов предупредил, что Кернес скоро вернется в Украину и выступит перед харьковчанами по телевизору.

"Все нормально. Абсолютно. Очень хорошая динамика. Сегодня нет вируса. Остаточные явления в легких, почему врачи не хотели, чтобы он приехал, допустим, до выборов. Врачи попросили дать еще немного времени для реабилитации. Потому что это вирус. Он дал осложнения на то ранение, которое было, и на легкие очень сильно. Поэтому сегодня нет угрозы жизни. Нет угрозы работоспособности. Он разговаривал. Поэтому то, что сейчас, что было во время избирательной кампании, нас очень сильно обидело. Когда распространялись на разных каналах разные фейковые новости о состоянии здоровья. Не хочу сегодня это комментировать", - продолжил его заместитель, рассказывая о состоянии здоровья Кернеса.

Ранее у Геннадия Кернеса уже анонсировали его скорое возвращение в Украину.

Как уверял его заместитель Игорь Терехов, врачи отмечают, что процесс восстановления мэра Харькова идет нормально, поэтому он скоро может вернуться в Украину.

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