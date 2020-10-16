Інфекційне відділення районної лікарні в Куп'янську на Харківщині вже кілька днів привертає увагу користувачів соцмереж

Вся справа в тому, що в медустанові пацієнти з китайським вірусом лежать в коридорі, причому це не одне-два ліжка, а значно більше, передає Politeka.net.

З чим доводиться стикатися пацієнтам і лікарям в таких умовах, написала на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук користувач Яна Колпакова.

"Люди з запаленням легенів лежать у коридорах. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення – одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує моб.телефоном. Відкривайте відділення на Ковшарівці, у Вузловий, чого ви чекаєте? Чекаєте, коли привезуть двоярусні ліжка?", – пише автор.

Користувачі обурені такими умовами, але не здивовані. Багато хто в коментарях діляться власним досвідом після лікування або відвідування цього медзакладу.

"Я лежала в цьому відділенні місяць тому. Вже тоді у відділенні не вистачало місць, доставляли ліжка в палати. А тепер ще гірше. Це не кажучи про умови. Старі панцирні ліжка, про гарячу воду можна тільки мріяти, їжу, яку приносять з дому, зберігати ніде, холодильника немає, а лікарняна їжа – це баланда. Про дезінфекцію в палатах можна тільки мріяти, її робили тільки тоді коли піднімали скандал. А ще наш головлікар на класному радіо розповідав про безкоштовне лікування ковіда і частково пневмонії. Це брехня. Ковід частково лікують безкоштовно, а пневмонію – за свій рахунок. Пробірки, вату, спирт, шприци, крапельниці, медикаменти купуєш сам. Пан мер, може, замість чергового піар-концерту на площі під час карантину краще проявити турботу про хворих людей створити нормальні умови для перебування в стаціонарі", – пише Марина Затєйна.

"Моя мама лежала в інфекції в липні, тоді ще звичайно не було такої кількості хворих. Ну, умови нелюдські. Спека, відкривають вікна, москітних сіток немає, повна палата мух, ввечері – комарів. Ліжка, матраци - всі часів СРСР. Дали п'ять таблеток антибіотиків безкоштовно, і ті прострочені. Каналізація тече, унітази, раковини все в жахливому стані. Є палати, в яких немає освітлення. Їжу дійсно зберігати ніде. Лікарняні супи такі солоні, що просто жах. Коротше, після пневмонії моїй мамі довелося лікувати нерви. Зате дуже голосно відзначили день міста, день Ковшарівки, салюти на десятки тисяч полетіли в повітря, ще стільки ж, мабуть, вкрали, хто перевірить. Зібрали натовпи людей, тепер пожинаємо плоди", - додає Олена Добролежа.

Тим часом за останню добу на Харківщині зафіксовано понад 540 нових випадків зараження.

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