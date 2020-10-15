В городе Купянске Харьковской области пациентов местной больницы размещают в коридорах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Харьков Life".

Так, на Харьковщине сняли видео, на котором можно заметить, что пациентов местного медицинского учреждения "лечат" прямо в коридорах. Там разместили кровати для зараженных COVID-19.

"Привет из Купянского Шарите. Мать пришла получить справку, вот такая картина в коридорах. Люди лежат друг на друге больные ковидом, воспалением, *з еще чем. Даже если ты здоровый пришел сюда, то выйдешь точно с ковидом в лучшем случае", - говорится в сообщении.

Местным жителям посоветовали избегать таких медучреждений и беречь здоровье, если нет денег на лечение в клинике "Шарите".

Ранее сообщалось, что в Харьковской области появятся мобильные бригады врачей для помощи пациентам с китайским вирусом дома. Так, в ХОГА решили изменить алгоритм лечения больных коронавирусом на начальном этапе заболевания. По словам заместителя председатель Харьковской облгосадминистрации Тараса Пастуха, сейчас остро не хватает врачей-инфекционистов, и эта ситуация заставляет власти менять подход к борьбе с вирусом.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан: красноречивое фото.

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