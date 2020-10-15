Кожен захищається, як може

Враховуючи, що в Харкові стрімко зростає кількість хворих на китайський вірус, контроль за носінням масок знову посилили

Однак кожен носить цей засіб захисту, як хоче, і не всім до душі традиційний спосіб, передає Politeka.net.

Так, очевидці помітили в тролейбусі №296 дівчину, яка причепила маску буквально на лоб, закривши не тільки ніс, але й очі.

"Рівень захисту" х**вий "в 296му", - підписали знімок в телеграм каналі "Х**ий Харків".

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні планують підвищити штрафи за недотримання карантинних приписів. За одне порушення карантину з підприємців можуть стягнути від 31 до 51 тисячі гривень.

За словами народного депутата від "Слуги народу" Михайла Радуцького, відповідний законопроект внесуть на розгляд Ради вже на наступній сесії.

Ми також писали, що розкрито нові обмежувальні заходи, які незабаром будуть затверджені МОЗ. Про це заявив глава профільного міністерства Максим Степанов.

За його словами, в містах, які потрапили в червону зону, хочуть повністю заборонити масові заходи, а в зеленій їх зможуть відвідувати не більше 50 осіб.

Нагадаємо, метро в Харкові змінить графік через епідемію зараження.

Як повідомляла Politeka, харків'яни збунтувалися через "червону" зону.

Також Politeka писала, що українці проходитимуть самоізоляцію по-новому, у МОЗ розкрили деталі.