Инфекционное отделение районной больницы в Купянске на Харьковщине уже несколько дней привлекает внимание пользователей соцсетей

Все дело в том, что в медучреждении пациенты с китайским вирусом лежат в коридоре, причем это не одна-две кровати, а значительно больше, передает Politeka.net.

С чем приходится сталкиваться пациентам и врачам в таких условиях, написала на своей странице в социальной сети Фейсбук пользователь Яна Колпакова.

«Люди с воспалением лёгких лежат в коридорах. В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения – одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает моб.телефоном. Открывайте отделения на Ковшаровке, в Узловой,чего вы ждёте? Ждете, когда привезут двухъярусные кровати?», – пишет автор.

Пользователи возмущены такими условиями, но не удивлены. Многие в комментариях делятся собственным опытом после лечения или посещения этого медучреждения.

«Я лежала в этом отделении месяц тому назад. Уже тогда в отделении не хватало мест, доставляли кровати в палаты. А теперь ещё хуже. Это не говоря об условиях. Старые панцирные кровати, о горячей воде можно только мечтать, еду, которую приносят из дома, хранить негде, холодильника нет, а больничная еда – это баланда. О дезинфекции в палатах можно только мечтать, ее делали только тогда когда поднимали скандал. А ещё наш главврач на классном радио рассказывал о бесплатном лечение ковида и частично пневмонии. Это враньё. Ковид частично лечат бесплатно,а пневмонию – за свой счёт. Пробирки, вату, спирт, шприцы, капельницы, медикаменты покупаешь сам. Господин мер, может, вместо очередного пиар-концерта на площади во время карантина лучше проявить заботу о больных людях создать нормальные условия для пребывания в стационаре», – пишет Марина Затейная.

«Моя мама лежала в инфекции в июле, тогда ещё конечно не было такого количества больных. Ну, условия нечеловеческие. Жара, открывают окна, москитных сеток нет, полная палата мух, вечером – комаров. Кровати, матрасы – все времен СССР. Дали пять таблеток антибиотиков бесплатно, и те просроченные. Канализация течёт, унитазы, раковины все в ужасном состоянии. Есть палаты, в которых нет освещения. Еду действительно хранить негде. Больничные супы такие соленые, что просто ужас. Короче, после пневмонии моей маме пришлось лечить нервы. Зато очень громко отметили день города, день Ковшаровки, салюты на десятки тысяч улетели в воздух, ещё столько же, небось, украли, кто проверит. Собрали толпы людей, теперь пожинаем плоды», – добавляет Елена Добролежа.

Тем временем за последние сутки на Харьковщине зафиксировано свыше 540 новых случаев заражения.

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