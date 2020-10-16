Хоч і не 17 тисяч, як раніше, але все ж приємного мало

Влада вирішила виховувати харків'ян, які ігнорують захисні маски, караючи їх гривнею

Кабінет Міністрів України відправив до парламенту два законопроекти, якими пропонується змінити розміри штрафів за порушення санітарних норм для громадян України і для тих, хто зобов'язаний це контролювати, передає OBOZREVATEL.

Штраф за те, що людина з'явиться в громадському місці без маски, або вона буде надіта на підборідді, вусі чи на лобі, складе 170 гривень. При повторному порушенні сума штрафу зросте до 255 гривень.

Для тих, хто зобов'язаний стежити за дотриманням карантинних норм в громадському транспорті або в магазині, штраф пропонується встановити в розмірі від 3400 до 5100 грн. Карати будуть тих, хто впустить в громадський транспорт, торгові центри та будь-які інші заклади відвідувачів, у яких маски надіті на підборіддя.

Пропозиції містяться в законопроектах №3891 та №3890.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині поліція посилює контроль за дотриманням карантинних обмежень через постійно зростаючу кількість нових випадків зараження.

Так, посилено контроль за дотриманням заборони роботи розважальних закладів та закладів громадського харчування після 22:00 і до 7:00, концертів і дискотек, прийомом відвідувачів у торгово-розважальних закладах, кінотеатрах, відвідуванням навчальних закладів. Релігійні заходи повинні проводитися тільки за умови перебування не більше однієї людини на 10 квадратних метрах площі будівлі.

За порушення правил карантину громадянам загрожує як адміністративна, так і в деяких випадках кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, нестандартний захист від вірусу в тролейбусі насмішив харків'ян.

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