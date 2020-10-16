Хоть и не 17 тысяч, как раньше, но все же приятного мало

Власти решили воспитывать харьковчан, которые игнорируют защитные маски, наказывая их гривной

Кабинет министров Украины отправил в парламент два законопроекта, которыми предлагается изменить размеры штрафов за нарушение санитарных норм для граждан Украины и для тех, кто обязан это контролировать, передает OBOZREVATEL.

Штраф за то, что человек появится в общественном месте без маски, или она будет надета на подбородке, ухе или на лбу, составит 170 гривен. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 255 гривен.

Для тех, кто обязан следить за соблюдением карантинных норм в общественном транспорте или в магазине, штраф предлагается установить в размере от 3400 до 5100 грн. Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок.

Предложения содержатся в законопроектах №3891 и №3890.

Ранее мы рассказывали о том, что на Харьковщине полиция усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений из-за постоянно растущего количества новых случаев заражения.

Так, усилен контроль за соблюдением запрета работы развлекательных заведений и заведений общественного питания после 22:00 и до 7:00, концертов и дискотек, приемом посетителей в торгово-развлекательных заведениях, кинотеатрах, посещением учебных заведений. Религиозные мероприятия должны проводиться только при условии пребывания не более одного человека на 10 квадратных метрах площади здания.

За нарушение правил карантина гражданам грозит как административная, так и в некоторых случаях криминальная ответственность.

Напомним, нестандартная защита от вируса в троллейбусе насмешила харьковчан.

Как сообщала Politeka, в ХОГА придумали, как разгрузить больницы с зараженными.

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