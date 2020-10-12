Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася в понеділок, 12 жовтря, удень на мосту на проспекті Льва Ландау

Про те, що трапилося, повідомили в соцмережах, передає Politeka.net.

Так, в групі "ХС Харків" у соціальній мережі Фейсбук з'явилися знімки з місця аварії, на яких один автомобіль серйозно пошкоджений, а інший взагалі лежить на даху.

"Попередньо Daewoo Matiz (який лежить на даху) виїжджав з Московського проспекту на міст і не пропустив Opel Tigra. В результаті зіткнення Матіз три рази перекинувся, водій вилетів з машини, його відвезли на швидкій", – йдеться в підписі до фото.

Наразі правоохоронці уточнюють всі причини та обставини ДТП.

Раніше ми повідомляли про те, що на вулиці Конєва фура переїхала 75-річну жінку насмерть і зникла з місця ДТП. На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, що на дорозі лежить жінка без ознак життя. Також на місці трагедії працювали поліцейські.

У коментарях до новини харків'яни припускають, що водій міг не помітити жінку, якщо та потрапила в "сліпу зону".

Як виявилося, вони були недалекі від істини. Поліція знайшла водія й автомобіль на вулиці Диканівській. Правопорушник пояснив, що під час руху він жодних перешкод не помітив. Зараз водій співпрацює зі слідством.

Ми також писали, що в Харкові розшукують водія, який збив на пішохідному переході восьмирічного хлопчика і зник з місця ДТП. Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Дружби Народів.

Нагадаємо, у Харкові водій протаранив швидку з вагітною всередині.

Як повідомляла Politeka, озвучена головна причина аварій на дорогах.

Також Politeka писала, що у мотлох п'яний водій злетів з дороги в центрі Харкова.