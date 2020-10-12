Авто несколько раз перевернулось после столкновения

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 12 октября, днем на мосту на проспекте Льва Ландау

Об случившемся сообщили в соцсетях, передает Politeka.net.

Так, в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук появились снимки с места аварии, на которых один автомобиль серьезно поврежден, а другой вообще лежит на крыше.

«Предварительно Daewoo Matiz (который лежит на крыше) выезжал с Московского проспекта на мост и не пропустил Opel Tigra. В результате столкновения Матиз три раза перевернулся, водитель вылетел из машины, его увезли на скорой», – говорится в подписи к фото.

Сейчас правоохранители уточняют все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Конева фура переехала 75-летнюю женщину насмерть и скрылась с места ДТП. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что на дороге лежит женщина без признаков жизни. Также на месте трагедии работали полицейские.

В комментариях к новости харьковчане предполагают, что водитель мог не заметить женщину, если та попала в «слепую зону».

Как оказалось, они были недалеки от истины. Полиция нашла водителя и автомобиль на улице Диканевской. Правонарушитель объяснил, что во время движения он никаких препятствий не заметил. Сейчас водитель сотрудничает со следствием.

Мы также писали, что в Харькове разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Дружбы Народов.

Напомним, в Харькове водитель протаранил скорую с беременной внутри.

Как сообщала Politeka, озвучена главная причина аварий на дорогах.

Также Politeka писала, что в хлам пьяный водитель слетел с дороги в центре Харькова.