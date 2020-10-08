У Харкові поліція відкрила справу за фактом концерту української співачки Ірини Білик, який відбувся 5 жовтня

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Правоохоронці, посилаючись на дані організаторів концерту, повідомили, що захід відвідали майже п'ять сотень осіб.

"За словами організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Всі заходили в приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру", - йдеться в повідомленні поліції.

За даними фактами поліцією були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

За даними правоохоронців, організаторам заходу може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, народна артистка Ірина Білик влаштувала позаплановий концерт в понеділок, 5 жовтня, в залі Палацу студентів Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.

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