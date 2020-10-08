В Харькове полиция открыла дело по факту концерта украинской певицы Ирины Билык, который состоялся 5 октября

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Правоохранители, ссылаясь на данные организаторов концерта, сообщили, что мероприятие посетили почти пять сотен человек.

"По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру", - говорится в сообщении полиции.

По данным фактам полицией были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

По данным правоохранителей, организаторам мероприятия может грозить наказание в виде лишения свободы на три года.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51 тысячи гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Как известно, народная артистка Ирина Билык устроила внеплановый концерт в понедельник, 5 октября, в зале Дворца студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого.

Ранее сообщалось, что власти Харькова организавали концерт украинской певицы Ольги Поляковой под открытым небом. Известно, что на мероприятии присутствовали тысячи горожан, многие из которых пренебрегали карантинными ограничениями - не придерживались дистанции и перемещались без масок.

Напомним, Полякова сделала заявление после скандального концерта в Харькове.

Как писала Politeka, Харькову грозит катастрофа после концерта Поляковой, Степанов сообщил о последствиях.

Также Politeka писала, что жизнь десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.