У Харкові розшукують водія, який збив на пішохідному переході восьмирічного млаьчика і втік з місця ДТП

Аварія сталася напередодні ввечері, близько опів на п'яту на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Дружби Народів, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.

Незабаром в соцмережах з'явився запис події, зроблений відеореєстратором автомобіля. Як видно на кадрах, дитина перебігала дорогу, як на неї на великій швидкості налетіло авто. Хлопчик впав, а винуватець ДТП навіть не зупинився, помчавши вперед.

До потерпілого тут же почали збігатися очевидці, які забрали його з проїжджої частини і викликали швидку допомогу. Лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження та забрали до лікарні.

Інформація про те, що трапилося, зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Правоохоронці розшукують власника авто, а користувачі соцмереж у свою чергу активно діляться відеозаписом в надії, що горе-водія вдасться зловити і покарати.

❗️Вчера на Дружбы народов водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. АХ8841ЕІ. Gepostet von Харьков LIVE am Mittwoch, 7. Oktober 2020

Раніше ми розповідали про те, що напередодні, 6 жовтня, в селі Елітне Харківського району зіткнулися мікроавтобуси Ford і паркетник Honda. Про ДТП поліцейським стало відомо о першій годині дня.

В результаті зіткнення на місці події загинув 40-річний пасажир автомобіля Honda. Також травми отримали 50 і 47-річні водії транспортних засобів. Їх доставили в лікарню.

Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Харкові водій протаранив швидку з вагітною всередині.

Як повідомляла Politeka, озвучена головна причина аварій на дорогах.

Також Politeka писала, що у мотлох п'яний водій злетів з дороги в центрі Харкова.