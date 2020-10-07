У Харкові розшукують водія, який збив на пішохідному переході восьмирічного млаьчика і втік з місця ДТП
Аварія сталася напередодні ввечері, близько опів на п'яту на нерегульованому пішохідному переході по вулиці Дружби Народів, передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ Нацполіції в Харківській області.
Незабаром в соцмережах з'явився запис події, зроблений відеореєстратором автомобіля. Як видно на кадрах, дитина перебігала дорогу, як на неї на великій швидкості налетіло авто. Хлопчик впав, а винуватець ДТП навіть не зупинився, помчавши вперед.
До потерпілого тут же почали збігатися очевидці, які забрали його з проїжджої частини і викликали швидку допомогу. Лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження та забрали до лікарні.
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Інформація про те, що трапилося, зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Правоохоронці розшукують власника авто, а користувачі соцмереж у свою чергу активно діляться відеозаписом в надії, що горе-водія вдасться зловити і покарати.
Раніше ми розповідали про те, що напередодні, 6 жовтня, в селі Елітне Харківського району зіткнулися мікроавтобуси Ford і паркетник Honda. Про ДТП поліцейським стало відомо о першій годині дня.
В результаті зіткнення на місці події загинув 40-річний пасажир автомобіля Honda. Також травми отримали 50 і 47-річні водії транспортних засобів. Їх доставили в лікарню.
Всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, у Харкові водій протаранив швидку з вагітною всередині.
Як повідомляла Politeka, озвучена головна причина аварій на дорогах.
Також Politeka писала, що у мотлох п'яний водій злетів з дороги в центрі Харкова.