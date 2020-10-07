В Харькове разыскивают водителя, который сбил на пешеходном переходе восьмилетнего млаьчика и скрылся с места ДТП

Авария произошла накануне вечером, около половины пятого на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Дружбы Народов, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вскоре в соцсетях появилась запись происшествия, сделанная видеорегистратором автомобиля. Как видно на кадрах, ребенок перебегал дорогу, как на него на большой скорости налетело авто. Мальчик упал, а виновник ДТП даже не остановился, умчавшись вперед.

К пострадавшему тут же начали сбегаться очевидцы, которые забрали его с проезжей части и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у него телесные повреждения и забрали в больницу.

Информацио случившемся зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Правоохранители разыскивают владельца авто, а пользователи соцсетей в свою очередь активно делятся видеозаписью в надежде, что горе-водителя удастся поймать и наказать.

❗️Вчера на Дружбы народов водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. АХ8841ЕІ. Gepostet von Харьков LIVE am Mittwoch, 7. Oktober 2020

Ранее мы рассказывали о том, что накануне, 6 октября, в селе Элитное Харьковского района столкнулись микроавтобуса Ford и паркетник Honda. О ДТП полицейским стало известно в час дня.

В результате столкновения на месте происшествия погиб 40-летний пассажир автомобиля Honda. Также травмы получили 50 и 47-летние водители транспортных средств. Их доставили в больницу.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харькове водитель протаранил скорую с беременной внутри.

Как сообщала Politeka, озвучена главная причина аварий на дорогах.

Также Politeka писала, что в хлам пьяный водитель слетел с дороги в центре Харькова.