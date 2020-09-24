Опасно подрезал другой автомобиль и уехал

В Харькове водитель на элитной иномарке опасно "дрифтовал" в центре города

Об этом передает Politeka, ссылаясь на сообщение пресс-службы патрульной полиции Харьковской области в соцсети Facebook

В ведомстве пишут, что накануне в соцсетях появились несколько видеозаписей, на которых Porsche неоднократно нарушает ПДД.

В частности, на одной из видеозаписей можно заметить, что водитель элитной иномарки создал аварийную ситуацию в районе центральной площади Конституции. Porsche подрезал одно из авто, обогнал другие машины и, резко ускорившись, уехал в сторону Павловской площади.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Ориентировка на данную иномарку была передана всем экипажам харьковской патрульной полиции.

Позже стало известно, что в среду, 23 сентября, полицейские остановили автомобиль с нарушителем. Все обстоятельства выяснит следственно-оперативная группа.

Местное издание NewsRoom утверждает, что Porsche принадлежит местному жителю Глебу Кислякову, 1968 года рождения.

Видео здесь

Politeka писала, что 26 августа двое из трех судей Харьковского апелляционного суда, которые должны были рассматривать жалобу о закрытии судом первой инстанции дела в отношении экспертов, которые устанавливали наличие наркотиков в организме виновницы смертельного ДТП в Харькове на Сумской Елены Зайцевой, взяли самоотвод.

Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, которая и обратилась в апелляционную инстанцию ​​из-за неправомерного постановления суда первой инстанции.

Дело отправили на новое автораспределение. Дату следующего заседания назначат после того, как станет известен новый состав суда.

Напомним, мажорка придумала способ скостить срок заключения.

Как сообщала Politeka, Дронов решился на радикальный шаг ради свободы: "следом за Зайцевой".

Также Politeka писала, что суд пошел на поводу у Зайцевой, мажорка добилась своего: детали скандального решения.