На Харківщині стався конфлікт за участю співробітників правоохоронних органів, в результаті якого постраждав медик

Інцидент мав місце в місті Барвінкове на вулиці Центральній, а першою про нього повідомила дружина потерпілого в групі "Барвінкове підслухано" в соціальній мережі Instagram два дні тому.

"Сьогодні вночі співробітниками поліції, які перебували в алкогольному сп'янінні, був побитий лікар-анастезіолог", – йдеться в підписі до фото, на якому зображений побитий чоловік. Це – Олександр Холод, який працює в місцевій лікарні.

Як повідомляє видання "Вибору нема", 3 жовтня між двома і трьома годинами ночі між лікарем і чотирма місцевими поліцейськими почалася словесна перепалка, в результаті якої один з правоохоронців ударом кулака в обличчя збив медика з ніг, а його колеги почали гамселити лікаря ногами.

На допомогу жертві поспішив місцевий житель. Він попросив не чіпати чоловіка і прикрив його собою зверху, отримавши від поліцейських і свою частку ударів.

Потім потерпілого лікаря відвіз додому товариш, а дружина потерпілого викликала поліцію і швидку.

"Але з поліцейськими разом приїхали і ті, хто бив... на площі Центральна. І вже вдруге стали бити медика в присутності колег-поліцейських, дружини... яка благала припинити побиття її чоловіка, при цьому тримаючи на руках дворічну дитину", – розповідають журналісти.

У постраждалого лікаря струс мозку, вибиті кілька зубів, пошкоджено око і є гематоми.

У поліції про конфлікт знають. Більш того, як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, за фактом цього конфлікту призначено службове розслідування і відкрито кілька кримінальних проваджень. Із заявами до правоохоронців звернувся не лише лікар, а й троє копів.

"Після отримання чотирьох заяв від учасників конфлікту дізнавачі територіального підрозділу відкрили чотири кримінальні провадження за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 850 гривень штрафу або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до 1 року. В даний час призначені судово-медичні експертизи», – розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, протест під стінами диспансеру в Харкові переріс у бійку з поліцією.

Як повідомляла Politeka.net, копи годинами катували невинного хлопця, вибиваючи зізнання у злочині.

Також Politeka.net писала, що побиття "шишок" поліції в Харкові потрапило на відео.