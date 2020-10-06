На Харьковщине произошел конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, в результате которого пострадал медик

Инцидент имел место в городе Барвенково на улице Центральной, а первой о нем сообщила жена потерпевшего в группе «Барвенково подслушано» в социальной сети Инстаграм два дня назад.

«Сегодня ночью сотрудниками полиции, которые находились в алкогольном опьянении, был избит врач-анастезиолог», – говорится в подписи к фото, на котором изображен избитый мужчина. Это – Александр Холод, который работает в местной больнице.

Как сообщает издание «Выбора нет», 3 котября между двумя и тремя часами ночи между врачом и четырмя местными полицейскими началась словесная перепалка, в результате которой один из правоохранителей ударом кулака в лицо сбил медика с ног, а его коллеги начали избивать врача ногами.

На помощь жертве поспешил местный житель. Он попросил не трогать мужчину и прикрыл его собой сверху, получив от полицейских и свою долю ударов.

Затем пострадавшего врача отвез домой товарищ, а жена потерпевшего вызвала полицию и скорую.

«Но с полицейскими вместе приехали и те, кто бил… на площади Центральная. И уже второй раз стали бить медика в присутствии коллег-полицейских, жены… которая умоляла прекратить избиение ее мужа, при этом держа на руках двухлетнего ребенка», – рассказывают журналисты.

У пострадавжего врача сотрясение мозга, выбиты несколько зубов, поврежден глаз и есть гематомы.

В полиции о конфликте знают. Более того, как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, по факту этого конфликта назначено служебное расследование и открыто несколько уголовных производств. С заявлениями к правоохранителям обратился не только врач, но и трое копов.

«После получения четырех заявлений от участников конфликта дознаватели территориального подразделения открыли четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 850 гривен штрафа или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до 1 года. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы», – рас сказали правоохранители.

Напомним, протест под стенами диспансера в Харькове перерос в драку с полицией.

Как сообщала Politeka.net, копы часами пытали невиновного парня, выбивая признание в преступлении.

Также Politeka.net писала, что избиение "шишек" полиции в Харькове попало на видео.