У Новобаварському районі Харкова відхрестилися від причетності до концерту співачки Ольги Полякової на День вчителя

Голова райдержадміністрації Тетяна Цибульник заявила, що влада ніякого відношення до організації заходу не має. Про це чиновниця повідомила в коментарі "UA: Харків".

За її словами, адміністрація Новобаварського району не була ні ініціатором, ні організатором концерту.

"Ми в рамках наших повноважень організували ДСНС, поліцію, швидку. Ми направляли в належні відомства листи. Ми провели бесіду з підприємцем, який мав забезпечити людей засобами індивідуального захисту. Я знаю, що роздавалися маски", – пояснила Цибульник.

Журналісти звернули увагу на те, що на концерт харків'ян запрошували від імені мера Геннадія Кернеса, який зараз лікується в Німеччині від COVID-19. Однак представниця "Блоку Кернеса" не підтвердила, що захід організувала політсила. Всі спроби співробітників інформресурсу зв'язатися з прес-секретарем мерії Юрієм Сидоренком теж успіхом не увінчалися.

Зараз знайти "крайніх" намагаються в поліції.

"У Новобаварську адміністрацію був направлений запит про організаторів даного заходу. Водночас було роз'яснено про недопущення порушень карантинних заходів. В даний час відповіді ми не отримали. Ми проводили бесіди і превентивні заходи. Це ж не масові заворушення, щоб розганяти натовп", – розповів начальник Новобаварського відділу поліції Юрій Жук.

За фактом порушення карантинних правил відкрито кримінальну справу.

Як відомо, на концерт, який проходив 3 жовтня на стадіоні ДЮСШ №5, зібралося близько двох тисяч людей, причому багато хто приходив цілими сім'ями, було багато дітей. Шоу стало подарунком мера Харкова Геннадія Кернеса до Дня вчителя.

Люди не дотримувалися ні масочного режиму, ні соціальної дистанції.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, після такого заходу слід готуватися до сплеску захворюваності китайським вірусом. Харків зараз знаходиться в "помаранчевій" зоні, тому подібні заходи, м'яко кажучи, можуть погіршити і без того непросту епідеміологічну ситуацію.

Сама Ольга Полякова заявила, що їй нічого не загрожує. А перш, ніж лаяти людей за походи на концерти, вважає вона, влада повинна закрити метро, через яке в добу проходять стільки людей, скільки їй "і за рік не зібрати".

Нагадаємо, харківська влада злякалася незручних питань про концерт Полякової.

Як повідомляла Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що Оля Полякова потрапила в кримінальну справу і записала екстрене звернення.