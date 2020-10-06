В Новобаварском районе Харькова открестились от причастности к концерту певицы Ольги Поляковой на День учителя

Глава райгосадминистрации Татьяна Цибульник заявила, что власти никакого отношения к организации мероприятия не имеют. Об этом чиновница сообщила в комментарии «UA: Харьков».

По ее словам, администрация Новобаварского района не была ни инициатором, ни организатором концерта.

«Мы в рамках наших полномочий организовали ДСНС, полицию, скорую. Мы направляли в надлежащих ведомств письма. Мы провели беседу с предпринимателем, который должен был обеспечить людей средствами индивидуальной защиты. Я знаю, что раздавались маски», – пояснила Цибульник.

Журналисты обратили внимание на то, что на концерт харьковчан приглашали от имени мэра Геннадия Кернеса, который сейчас лечится в Германии от COVID-19. Однако представительница «Блока Кернеса» не подтвердила, что мероприятие организовала политсила. Все попытки сотрудников информресурса связаться с пресс-секретарем мэрии Юрием Сидоренко тоже успехом не увенчались.

Сейчас найти «крайних» пытаются в полиции.

«В Новобаварскую администрацию был направлен запрос об организаторах данного мероприятия. В то же время было разъяснено о недопущении нарушений карантинных мероприятий. В настоящее время ответа мы не получили. Мы проводили беседы и превентивные меры. Это же не массовые беспорядки, чтобы разгонять толпу», – рассказал начальник Новобаварского отдела полиции Юрий Жук.

По факту нарушения карантинных правил возбуждено уголовное дело.

Как известно, на концерт, который проходил 3 октября на стадионе ДЮСШ №5, собралось около двух тысяч людей, причем многие приходили целыми семьями, было много детей. Шоу стало подарком мэра Харькова Геннадия Кернеса ко Дню учителя.

Люди не соблюдали ни масочного режима, ни социальной дистанции.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, после такого мероприятия следует готовиться к всплеску заболеваемости китайским вирусом. Харьков сейчас находится в «оранжевой» зоне, поэтому подобные мероприятия, мягко говоря, могут ухудшить и без того непростую эпидемиологическую ситуацию.

Сама Ольга Полякова заявила, что ей ничего не угрожает. А прежде, чем ругать людей за походы на концерты, считает она, власти должны закрыть метро, через которое в сутки проходят столько людей, сколько ей «и за год не собрать».

Напомним, харьковские власти испугались неудобных вопросов о концерте Поляковой.

Как сообщала Politeka, жизни десятков тысяч жителей Харьковщины оказались под угрозой.

Также Politeka писала, что Оля Полякова попала в уголовное дело и записала экстренное обращение.