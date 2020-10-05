У мережі з'явилася візуалізація останнього польоту Ан -26 з курсантами, а також іншого Ан-26, який успішно приземлився в Чугуєві незадовго до катастрофи

Відео на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук опублікувало Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Вашій увазі візуалізація схеми повітряного руху на військовому аеродромі, якою керуються в авіації Повітряних Сил і в усьому світі. Наголошуємо, ця схема не є доказовою базою, але стане корисною для галасливих "експертів"", – йдеться у підписі до відео.

Авиакатастрофа в Чугуеве: в ВСУ показали схему посадки самолетов Ан-26 Командование Воздушных сил ВС Украины показало схему посадки самолетов Ан-26 (бортовой номер 56) и Ан-26Ш (б.н. 76), последний из которых разбился в Харьковской области. Вместе с тем военные подчеркнули, что эта схема не является доказательной базой. Так, на видео видно что самолет, который успешно сел на аэродроме, был ближе к месту посадки. А это опровергает версию о том, что самолет АН-26Ш, на борту которого находился сын командующего ВС Дроздова, получил приоритет на посадку, что нарушило очередность. Самолёт АН-26 опережал Ан-26Ш более, чем на 20 км. Gepostet von Харьковские Будни am Montag, 5. Oktober 2020

Командування ЗС ЗСУ запевнило, що військові максимально сприяють слідству і надали всі матеріали для експертної оцінки.

Військові підкреслили, що при виконанні польотів "по колу" двох і більше літаків одночасно керівник польотів на аеродромі вже зі зльоту кожного наступного літака вибирає такий інтервал між ними.

У командуванні закликали всіх членів комісій, які розслідують причини трагедії, провести неупереджене, якісне розслідування.

Така публікація стала відповіддю військових на слова голови Харківської ОДА Олексія Кучера. Той у своєму відеозверненні заявив, що "посадка Ан-26 з курсантами на борту затрималася через те, що в той час на посадку заходив інший борт". За його словами, ці факти приховувалися останні дні.

У програмі "Свобода слова" з Савіком Шустером Кучер підкреслив, що в іншому літаку був син командувача Повітряними Силами ЗСУ Сергія Дроздова.

"Ви сказали з приводу свого сина, який знаходився на другому борту. Це те, про що я говорю, що пріоритет посадки був даний другому борту, був справний. Ви це підтвердили, я собі ніколи не дозволяв публічно до цієї розмови озвучувати цю історію, хоча я знав про все. При цьому було відомо на момент посадки першого борту, що другий несправний".

На відео цей момент - з 1:40:15.

У свою чергу Дроздов закликав Кучера не робити поспішні висновки і підкреслив, що не впливає на керівника польотів.

Авіакатастрофа сталася ввечері 25 вересня. Військовий літак Ан-26 розбився близько 20:45 біля Чугуєва, поруч з трасою М-03. Загинули 19 курсантів і сім офіцерів. Вижив тільки один курсант, В'ячеслав Золочевський.

Нагадаємо, курсант, який дивом вижив вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.