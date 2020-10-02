У Харківській області за добу пожежі знищено близько 18 гектарів природних екосистем

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

На території Харківської області 2 жовтня відзначалася надзвичайно складна оперативна обстановка з пожежами в природних екосистемах. Протягом доби виникло 48 загоряння на площі близько 18,5 гектарів.

ГУ ДСНС у Харківській області звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

До слова, стало відомо, де в Харківській області жити найнебезпечніше.

У ГУ НПУ проаналізували, де злочини скоюються найчастіше і склали рейтинг районів з точки зору безпеки проживання в них.

Так, найнижчий рівень злочинності спостерігається у Валківському, Великобурлуцькому, Барвінківському, Кегичівському, Краснокутському районах, а також у м.Люботин.

Найнебезпечнішими районами, з найбільшим числом злочинів цього року, вважаються Сахновщинський (89 випадків), Чугуївський (84), Вовчанський (75), а також Красноградський (74) райони.

Нагадавши, у Харкові головлікар інфекціонки купив розкішне авто за 860 тисяч: з'явилася Декларація медика.

Як писала Politeka, друг Кернеса розкрив правду про самопочуття харківського мера: "прогрес є, але...".

Також Politeka повідомляла, у Харкові школярів активно відправляють на дистанційку, з'явилися цифри.