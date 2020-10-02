У Харківській області за добу пожежі знищено близько 18 гектарів природних екосистем
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
На території Харківської області 2 жовтня відзначалася надзвичайно складна оперативна обстановка з пожежами в природних екосистемах. Протягом доби виникло 48 загоряння на площі близько 18,5 гектарів.
ГУ ДСНС у Харківській області звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.
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До слова, стало відомо, де в Харківській області жити найнебезпечніше.
У ГУ НПУ проаналізували, де злочини скоюються найчастіше і склали рейтинг районів з точки зору безпеки проживання в них.
Так, найнижчий рівень злочинності спостерігається у Валківському, Великобурлуцькому, Барвінківському, Кегичівському, Краснокутському районах, а також у м.Люботин.
Найнебезпечнішими районами, з найбільшим числом злочинів цього року, вважаються Сахновщинський (89 випадків), Чугуївський (84), Вовчанський (75), а також Красноградський (74) райони.
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