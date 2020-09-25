У Липцях Харківського району Харківської області зареєстровано випадок сказу

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на прес-службу Госпродпотребслужбы Харківської області.

Стало відомо, що сказ бездомного кота підтверджено лабораторно. Крім того, вдалося з'ясувати, що хвора тварина встигла покусати одну людину і домашнього пса.

У зв'язку з цим випадком, на території села, а також на прилеглих до Липців лісових та польових масивів встановили карантин та затвердили план заходів з ліквідації сказу у тварин.

"Звертаємо увагу власників домашніх тварин: єдиним профілактичним заходом від зараження тварини сказом є вакцинація, яка врятує вас і вашого улюбленця від смертельно небезпечної хвороби", - попередили у відомстві.

Politeka писала, що 11 вересня в Харківській області з літаків почали розкидати вакцину від сказу. Приманки з вакциною розкидають з літаків над лісовими та польовими угіддями Богодухівського, Валківського, Зачепилівського, Зміївського, Золочівського, Кегичівського, Коломацького, Красноградського, Краснокутського, Нововодолазького, Первомайського, Сахновщинського районів, частково на території Балаклійського, Дергачівського, Лозівського та Харківського районів.

В Одеській області з літаків розкидали вакцину від смертельно небезпечної інфекції-сказу. Імунізація диких тварин відбувалася шляхом розкидання корму з вакциною. Її скидали з літаків над лісами, полями та мисливськими угіддями по території всієї Одеської області.

"Охопили площу 23 730 квадратних кілометрів. Всього було задіяно 4 літаки "Ан-2", вони здійснили 44 Вильоти під час яких розкидали 593 тисяч доз вакцини", - йдеться в повідомленні відомства.

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