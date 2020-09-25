В Липцах Харьковского района Харьковской области зарегистрирован случай бешенства

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу Госпродпотребслужбы Харьковской области.

Стало известно, что бешенство бездомного кота подтверждено лабораторно. Кроме того, удалось выяснить, что заболевшее животное успело покусать одного человека и домашнего пса.

В связи с этим случаем, на территории села, а также на прилегающих к Липцам лесным и полевым массивам установили карантин и утвердили план мероприятий по ликвидации бешенства у животных.

"Обращаем внимание владельцев домашних животных: единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация, которая спасет вас и вашего любимца от смертельно опасной болезни", – предупредили в ведомстве.

Politeka писала, что 11 сентября в Харьковской области из самолетов начали разбрасывать вакцину от бешенства. Приманки с вакциной разбрасывают с самолетов над лесными и полевыми угодьями Богодуховского, Валковского, Зачепиловского, Змиевского, Золочевского, Кегичевского, Коломакского, Красноградского, Краснокутского, Нововодолажского, Первомайского, Сахновщинского районов, частично на территории Балаклейского, Дергачевского, Лозовского и Харьковского районов.

В Одесской области с самолетов разбрасывали вакцину от смертельно опасной инфекции - бешенства. Иммунизация диких животных происходила путем разбрасывания корма с вакциной. Ее скидывали с самолетов над лесами, полями и охотничьими угодьями по территории всей Одесской области.

"Охватили площадь 23 730 квадратных километров. Всего было задействовано 4 самолета "Ан-2", они совершили 44 вылета во время которых разбросали 593 тысяч доз вакцины", - говорится в сообщении ведомства.

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