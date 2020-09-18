Олексій Кучер заявив, що китайський вірус в Харківській області розвивається негативно
Голова Харківської ОДА попросив жителів області дотримуватися карантину.
"Визначатимуть зонування по всій країні. Поки, за нашими підрахунками, попередніми, Харківська область залишається в "помаранчевій" зоні. Нам не можна допустити, щоб Харківська область перебувала в" червоній " зоні. Це економіка, соціальна напруженість", - сказав Кучер.
"Хоча б нечервону ! Народ, дотримуйтеся масочного режиму", " брешуть всі ніякої зони не існує .Зелена! дай Бог всім здоров'я", - пишуть харків'яни в коментарях.
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Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу.
Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.
За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.