Двоє хасидів з Харкова розгромили огорожу в Умані

Так, хасиди знесли частину огорожі біля могили цадика Нахмана.

Про це повідомила прес-секретар ГУ Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк, передає "Харків Тудей".

Попередньо було встановлено, що хасиди прибули з Харкова.

"Встановлено дві людини. Сто відсотків, що один з них проживає в Україні. На них склали адміністративні матеріали за статтями 173 (дрібне хуліганство) і 144-3 (порушення правил карантину) кодексу України Про адміністративні правопорушення", – зазначила вона.

חסידי ברסלב תועדו שוברים מחסומים שנבנו כדי לשמור על הריחוק החברתי באתר קבר רבי נחמן באומן. מזכירות חסידות ברסלב בתגובה: מחזה מביש, פוגע ובעיקר גורם נזק ישיר@AkivaWeisz pic.twitter.com/ljxysOXvLD — כאן חדשות (@kann_news) September 9, 2020

"Харківські євреї їх обурюють! Вони ще Харківську "вату " не зустрічали! То ваще вогонь!", " Коли там у них Новий Рік??зібрати всіх до купи і депортувати!", " Ну чому я не здивована, останнім часом все більше дивуюся харків'янами ,особливо на харківських форумах", - пишуть українці в коментарях.

До слова, 11 вересня в Харківській області з літаків почали розкидати вакцину від сказу.

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі в Харківській області.

Приманки з вакциною розкидають з літаків над лісовими та польовими угіддями Богодухівського, Валківського, Зачепилівського, Зміївського, Золочівського, Кегичівського, Коломацького, Красноградського, Краснокутського, Нововодолазького, Первомайського, Сахновщинського районів, частково на території Балаклійського, Дергачівського, Лозівського та Харківського районів

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

Як повідомляла Politeka, під Харковом НП: тисячі будинків залишилися без газу, деталі.

Також Politeka писала, що пасажирам довелося штовхати автобус на тлі "успішного Харкова Кернеса": епічне відео.