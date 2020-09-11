Двое хасидов из Харькова разгромили ограду в Умани

Так, хасиды снесли часть ограды у могилы цадика Нахмана.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк, передает "Харьков Тудей".

Предварительно было установлено, что хасиды прибыли из Харькова.

"Установлено два человека. Сто процентов, что один из них проживает в Украине. На них составили административные материалы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 144-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – отметила она.

חסידי ברסלב תועדו שוברים מחסומים שנבנו כדי לשמור על הריחוק החברתי באתר קבר רבי נחמן באומן. מזכירות חסידות ברסלב בתגובה: מחזה מביש, פוגע ובעיקר גורם נזק ישיר@AkivaWeisz pic.twitter.com/ljxysOXvLD — כאן חדשות (@kann_news) September 9, 2020

"Харьковские евреи их возмущают! Они ещё харьковскую "вату" не встречали! То ваще огонь!", " Когда там у них Новый Год??собрать всех до кучи и депортировать!", " Ну почему я не удивлена,последнее время все больше удивляюсь харьковчанами ,особенно на Харьковских форумах", - пишут украинцы в комментариях.

К слову, 11 сентября в Харьковской области из самолетов начали разбрасывать вакцину от бешенства.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

Приманки с вакциной разбрасывают с самолетов над лесными и полевыми угодьями Богодуховского, Валковского, Зачепиловского, Змиевского, Золочевского, Кегичевского, Коломакского, Красноградского, Краснокутского, Нововодолажского, Первомайского, Сахновщинского районов, частично на территории Балаклейского, Дергачевского, Лозовского и Харьковского районов

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

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