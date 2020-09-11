Більше 80% харків'ян вважають, що через дистанційне навчання успішність школярів погіршилася

45% жителів регіону негативно ставляться до карантинних обмежень, які ввели в школах зараз, передає "Харків Тудей" з посиланням на опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Більшість опитаних у нашому регіоні-81%, вважають, що через весняний карантин успішність школярів швидше погіршилася. Ще 11% респондентів зійшлися на думці, що вона не змінилася і 6% думають, що успішність швидше покращилася.

"Це не навчання, а знущання! А тренування онлайн, повна маячня!", Причому тут відповідальність?!. Фізика Хімія мови Іноземні це не два плю з два. Думати треба для чого в школу ходять!", "Навчання-це один мінус,при дистанціонке псується зір, немає належного обговорення тем (будь - яких), немає спілкування і,що найстрашніше-це епідоточеніе! Чим довше діти не спілкуються між собою, тим гірше імунітет", " жах жахливий ...тільки в школу ",- пишуть харків'яни в коментарях.

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