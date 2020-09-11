Больше 80% харьковчан считают, что из-за дистанционного обучения успеваемость школьников ухудшилась

45% жителей региона негативно относятся к карантинным ограничениям, которые ввели в школах сейчас, передает "Харьков Тудей" со ссылкой на опрос Социологической группы "Рейтинг".

Большинство опрошенных в нашем регионе — 81%, считают, что из-за весеннего карантина успеваемость школьников скорее ухудшилась. Еще 11% респондентов сошлись во мнении, что она не изменилась и 6% думают, что успеваемость скорее улучшилась.

"Это не обучение, а издевательство! А тренировки онлайн, полный БРЕД!", Причем тут ответственность?!. Физика химия языки иностранные это не два плю с два. Думать надо для чего в школу ходят!", "Обучение- это один минус,при дистанционке портится зрение,нет должного обсуждения тем( любых), нет общения и,что самое страшное- это эпидокружение! Чем дольше дети не общаются между собой,тем хуже иммунитет", " ужас ужасный ...только в школу ", - пишут харьковчане в комментариях.

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