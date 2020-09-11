У Харкові лікарні та інфекційні відділення для лікування хворих китайським вірусом - заповнені

У лікарнях № 13 і 17 заповнені всі місця 140 і 120 місць відповідно. З 14 вересня пацієнтів з COVID-19 почне приймати лікарня №25.

Про це повідомляє "Знай" з посиланням на коментар заступника мера Харкова Світлани Горбунової-Рубан.

Вона розповіла, що в обох лікарнях довелося доставити ліжка. І вже станом на 9 вересня там заповнені 128 і 143 місця. Вона також зазначила, що потрібно відкривати, як можна швидше ще одну лікарню.

"У нас є 25 лікарня - там треба провести тотальний кисневий провід, але там сьогодні вже є 26 ліжок, на яких проведено кисень. Тому ми почнемо приймати найближчим часом... 25 почне з Понеділка, другий пологовий будинок - якщо це гінекологія", - сказала заступник мера.

Заступник мера розповіла, що ці місця можуть відкритися тільки при наявності кисневого проводу і медиків. Вона пояснила, що якщо не буде кисню і лікарів, то додаткові ліжка не врятують хворих. Оснащення лікарень обладнанням і персоналом – це головне питання для мерії на сьогоднішній день.

Раніше ми писали, що за добу на Харківщині китайський вірус підтверджений у 280 осіб.

Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА.

194-це жителі міста Харкова. По 15 осіб захворіли у Лозівському та Чугуївському, по 11 — Красноградському районі та м.Люботині, 9 — у Харківському, 8 — Куп'янському, 7 — Валківському, 4 — Кегичівському, по 2 — у Дергачівському та Нововодолазькому, по 1 — Богодухівському та Вовчанському районах.

Всього підтверджених випадків за час пандемії 12 112 (+280). Померли 257 (+6), одужали 3 491 (+0) осіб.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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