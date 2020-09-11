В Харькове больницы и инфекционные отделения для лечения больных китайским вирусом - заполнены

В больницах № 13 и 17 заполнены все места 140 и 120 мест соответственно. С 14 сентября пациентов с COVID-19 начнет принимать больница №25.

Об этом сообщает "Знай" со ссылкой на комментарий заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан.

Она рассказала, что в обеих больницах пришлось доставить койки. И уже по состоянию на 9 сентября там заполнены 128 и 143 места. Она также отметила, что нужно открывать, как можно быстрее еще одну больницу.

"У нас есть 25 больница - там надо провести тотальный кислородный провод, но там сегодня уже есть 26 коек, на которых проведено кислород. Поэтому мы начнем принимать в ближайшее время... 25 начнет с понедельника, второй роддом - если это гинекология", - сказала заместитель мэра.

Заммэра рассказала, что эти места могут открыться только при наличии кислородного провода и медиков. Она пояснила, что если не будет кислорода и врачей, то дополнительные койки не спасут больных. Оснащение больниц оборудованием и персоналом – это главный вопрос для мэрии на сегодняшний день.

Ранее мы писали, что за сутки на Харьковщине китайский вирус подтвержден у 280 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

194 - это жители города Харькова. По 15 человек заболели в Лозовском и Чугуевском, по 11 — Красноградском районе и г. Люботине, 9 — в Харьковском, 8 — Купянском, 7 — Валковском, 4 — Кегичевском, по 2 — в Дергачевском и Нововодолажском, по 1 — Богодуховском и Волчанском районах.

Всего подтвержденных случаев за время пандемии 12 112 (+280). Умерли 257 (+6), выздоровели 3 491 (+0) человек.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

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